Цены на цветные металлы - 23-08-21

ЛОНДОН, 24 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 августа были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий выросла на 1.45% и составила 2589.00 долларов США, цена на медь выросла на 3.22% и составила 9221.50 долларов США, цена на свинец выросла на 1.24% и составила 2289.00 долларов США, цена на никель выросла на 1.95% и составила 18898.00 долларов США, цена на олово снизилась на 1.41% и составила 32634.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.10% и составила 2947.50 долларов США, цена на молибден выросла на 0.41% и составила 43233.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 51500.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.