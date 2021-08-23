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Гутерриш примет участие в саммите G7 по Афганистану

Гутерриш примет участие в саммите G7 по Афганистану

  Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите G7 по Афганистану во вторник призовет международное сообщество к единству ради интересов народа этой страны.

Как передает Арменпресс  со ссылкой на  ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь был приглашен принять участие в виртуальном саммите G7 по Афганистану, - сказал он. - Он призовет к единству международного сообщества для того, чтобы наилучшим образом обеспечить интересы афганского народа".

Кроме того, ООН   обеспокоена заявлениями о  новых боях в  Афганистане, особенно в Панджшерском ущелье. 

Как передает Арменпресс  со ссылкой на  ТАСС

"Последнее, что нужно сейчас народу Афганистана, - продолжение вооруженного конфликта. Мы очень обеспокоены влиянием продолжающихся боев на гуманитарную ситуацию, в каком бы месте Афганистана они ни происходили", - сказал Дюжаррик.


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