В эвакуации из Афганистана задействованы 18 самолетов. Пентагон

В Пентагоне сообщили, что в эвакуации из Афганистана задействованы 18 самолетов.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, который, в частности, отвечает за вопросы логистики при проведении США эвакуации людей из афганской столицы.

Тейлор напомнил, что ранее администрация США приняла решение задействовать гражданскую авиацию для вывоза людей из Афганистана.

"На данный момент задействованы 18 самолетов шести коммерческих авиакомпаний", - сказал американский генерал.

Американский генерал также уточнил, что с конца июля США эвакуировали из Афганистана около 42 тыс. человек. За последние сутки из Кабула были вывезены примерно 16 тыс. человек.