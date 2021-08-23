Поисковые работы в Варанде результатов не дали

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха 23 августа в Варандинском районе продолжила поиск останков погибших и пропавших без вести военнослужащих.

Как передает Арменпресс, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям МВД Арцаха сообщает, что поиск не дал результатов.

«Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предоставит дополнительную информацию относительно ближайших направлений поисков», - сказано в сообщении.

Таким образом, с 13 ноября 2020 года в результате поисковых операций эвакуировано 1647 останков.