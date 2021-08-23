Армен Чарчян и его адвокат считают необоснованной отмену решения суда первой инстанции

Депутат фракции «Айастан», бывший директор Медицинского центра «Измирлян» Армен Чарчян считает необоснованным решение Апелляционного уголовного суда об удовлетворении жалобы прокуратуры о его повторном аресте.

Как передает Арменпресс, прибыв в УИУ "Вардашен", Чарчян сказал журналистам, что в конце концов справедливость восторжествует, поскольку обоих оснований, представленных прокуратурой, больше не существует.

«Я не хочу ничего уточнять, потому что идет судебный процесс, когда он закончится, я все скажу. Следует отметить, что тех двух оснований, по которым прокурор предлагал мой арест, больше не существует. Первое: я больше не являюсь директором Медицинского центра "Измирлян", я член Национального собрания, который незаконно заключен в тюрьму. Второе: то, что я мог повлиять на показания свидетелей - но они уже даны! Несмотря на все это, прокурор также заявил, что они не будут рассматривать уже данные показания как основание, они будут считать за основание распространенную запись. В таком случае, на каком основании судья решил заключить меня под стражу?», - сказал Чарчян.

Он подчеркнул, что решение о его задержании было ожидаемым, учитывая, что дело изначально ни на чем не основывалось и что он был представителем блока «Айастан».

Адвокат Чарчяна Эрик Алексанян заявил, что это политическое преследование что нет оснований для отмены решения суда первой инстанции (об отмене ареста Чарчяна - ред.).

«Тех оснований, которые были представлены, в настоящее время не существует. Это решение незаконно. Будем бороться до конца - в правовом поле. Г-н Чарчян выйдет на свободу, справедливость будет восстановлена», - подчеркнул защитник.

23 августа Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рубика Мхитаряна удовлетворил апелляцию прокуратуры на решение об освобождении под залог Армена Чарчяна, бывшего директора Медицинского центра «Измирлян», отменив решение суда первой инстанции.

Армен Чарчян, избранный депутат от списка блока «Айастан», был арестован в связи с делом о явном принуждении сотрудников МЦ «Измирлян» к участию во внеочередных выборах в Национальное Собрание по подозрению по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 154.2 Уголовного кодекса РА (подкуп избирателей, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя).

23 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ССС об избрании в качестве меры пресечения задержание Армена Чарчяна. 21 июля суд общей юрисдикции Еревана изменил содержание под стражей Армена Чарчяна на меру пресечения - залог (15 миллионов драмов). Чарчян отвергает предъявленное ему обвинение.