На трассе Капан-Горис сгорел грузовик
19:45, 23 Август, 2021
В Сюникский областной отдел Национального центра кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 23 августа в 14:45 часов поступил сигнал о том, что на 10-м километре трассы Капан-Горис горит автомобиль.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место выехали четыре расчета пожарно-спасательного отряда областного отдела Национального центра кризисного управления.
Выяснилось, что горит грузовик и территория, покрытая растительностью.
Пожар был локализован в 16:56 часов, потушен в 18:03.
Сгорел грузовик Mercedes (водитель Г.З.) и территория, покрытая растительностью.
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