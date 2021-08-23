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На трассе Капан-Горис сгорел грузовик

На трассе Капан-Горис сгорел грузовик

В Сюникский областной отдел  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы МЧС РА 23 августа в 14:45 часов  поступил сигнал о том, что  на 10-м километре трассы Капан-Горис горит автомобиль.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, на место   выехали четыре расчета  пожарно-спасательного отряда областного отдела    Национального центра  кризисного управления.

Выяснилось, что горит грузовик и территория, покрытая растительностью. 

Пожар был локализован в 16:56 часов, потушен в 18:03. 

Сгорел грузовик Mercedes (водитель  Г.З.) и  территория, покрытая растительностью.

 


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