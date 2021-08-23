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При повторном нарушении противоэпидемических норм хозяйственников ждет административное наказание

При повторном нарушении противоэпидемических норм хозяйственников ждет административное наказание

23 августа в торговой сети административного района Нор Норк Еревана продолжились проверки Инспекционного органа  безопасности пищевых продуктов  РА, направленных  на борьбу с коронарной инфекцией.

Как сообщили  Арменпресс в Управлении информирования, консультаций и Инспекционного органа  безопасности пищевых продуктов Республики Армения, инспекторы ИОБПП  зафиксировали относительно благоприятную ситуацию․ В некоторых магазинах были замечены дефекты, которые были устранены на месте, поэтому протоколы не составлялись, но эти предприятия   сильно предупреждены, что в случае повторения недостатков будут наложены административные санкции. 

Проверки продолжаются.

Памятка. Основными требованиями к профилактике коронарной инфекции следующие: сотрудники и покупатели должны носить маску, соблюдать социальную дистанцию, дезинфицирующие средства для рук в магазинах должны быть доступны, поверхности должны регулярно дезинфицироваться, в  наличии должны быть средства дезинфекции и термометры.

 

 

  

 

 


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