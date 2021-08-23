Мы свидетели и носители событий, последовавших за Декларацией независимости. Спикер НС РА

Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил поздравительное послание в связи с принятием Декларации независимости Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Национального Собрания Республики Армения, в сообщении говорится:

"Декларация независимости Армении, принятая 23 августа 1990 года, была краеугольным камнем независимого государства. Ровно через год после этой исторической реальности армянский народ должен был осуществить свою давнюю мечту о независимом и суверенном государстве. Этот шаг ознаменовал начало новой эры в нашей истории. Возможность, открываемая этим окном для общения с цивилизованным миром, находится сегодня в наших руках, и мы обязаны развивать культуру мышления независимости.

Мы по сей день - свидетели и носители событий, последовавших за Декларацией независимости. Но наша стойкость и воля не покинут нас никогда, мы продолжим жить и творить в Независимой Армении. Наш поклон и уважение к людям, которые всегда боролись за независимость. Мир и слава Республике Армения!»