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Мы свидетели и носители событий, последовавших за Декларацией независимости. Спикер НС РА

Мы свидетели и носители событий, последовавших за Декларацией независимости. Спикер НС РА

Национального Собрания Республики Армения Ален Симонян направил поздравительное послание в связи с принятием Декларации независимости Армении. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью Национального Собрания Республики Армения, в сообщении говорится:

"Декларация независимости Армении, принятая 23 августа 1990 года, была краеугольным камнем независимого государства. Ровно через год после этой исторической реальности армянский народ должен был осуществить свою давнюю мечту о независимом и суверенном государстве. Этот шаг ознаменовал начало новой эры в нашей истории. Возможность, открываемая этим окном для общения с цивилизованным миром, находится сегодня в наших руках, и мы обязаны развивать культуру мышления независимости.

Мы  по сей день - свидетели  и  носители  событий,  последовавших  за  Декларацией независимости. Но наша стойкость и воля  не покинут нас никогда, мы продолжим жить и творить в Независимой Армении. Наш  поклон и уважение к людям, которые всегда боролись за независимость. Мир и слава Республике Армения!»

 

  

 

 


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