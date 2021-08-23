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Вице-премьер РФ рассмотрел возможность льготных поставок вооружений в страны ОДКБ

Вице-премьер РФ рассмотрел возможность льготных поставок вооружений в страны ОДКБ

Вице-премьер РФ  Юрий Борисов не исключил возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном.

Как  передает Арменпресс  со ссылкой на  РИА Новости, он заявил об этом в беседе с журналистами. 

"Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ - включая то, что вы сказали, возможно", - заявил журналистам Борисов, отвечая на вопрос о возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что РФ готова поставлять оружие соседям Афганистана, если "Талибана" станет угрозой для этой страны.

 


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