Вице-премьер РФ рассмотрел возможность льготных поставок вооружений в страны ОДКБ

Вице-премьер РФ Юрий Борисов не исключил возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, он заявил об этом в беседе с журналистами.

"Мы сделаем все необходимое для укрепления наших южных границ - включая то, что вы сказали, возможно", - заявил журналистам Борисов, отвечая на вопрос о возможности поставки по льготным ценам вооружения и военной техники странам ОДКБ, граничащим с Афганистаном.

Ранее гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил, что РФ готова поставлять оружие соседям Афганистана, если "Талибана" станет угрозой для этой страны.