Польша из-за наплыва мигрантов построит забор на границе с Белоруссией

Польша из-за наплыва мигрантов построит новый 2,5-метровый забор на границе с Белоруссией, сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак, передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Существующий в настоящее время забор устарел и проходит по ограниченному участку белорусско-польской границы.

"На границе с Белоруссией будет построен новый прочный забор высотой 2,5 метра. В помощь пограничникам будет привлечено больше солдат", - написал Блащак в Twitter.

Ране сообщалось, что на помощь пограничникам на белорусскую границу направлена тысяча польских солдат.

По данным польских пограничников, с начала августа нелегально перейти границу республики из Белоруссии пытались 2,1 тысячи человек. За весь прошлый год их было 120.

В настоящее время несколько десятков нелегальных мигрантов остаются заблокированными на границе между Белоруссией и Польшей у деревни Уснаж-Гурны в Подляском воеводстве. Мигранты нелегально пытались перейти в Польшу. Польские и белорусские пограничники окружили их кордонами и не позволяют попасть ни в одну из стран. Польская сторона настаивает на том, что мигранты находятся на территории Белоруссии, а не на нейтральной территории.

Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли, что Польша Литва и Латвия насильственно выдворяют мигрантов на сопредельную территорию. Замначальника управления Госпогранкомитета Белоруссии Алексей Сытенков ранее отмечал, что сопредельные страны ЕС нарушают нормы международных договоров в ситуации с нелегальными мигрантами.