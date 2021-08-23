Представители Арцаха и Кэролайн Кокс обсудили ситуацию в республике

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян, Защитник прав человека Гегам Степанян и министр иностранных дел Давид Бабаян 20 августа провели онлайн-беседу с баронессой Кэролайн Кокс - членом Палаты лордов парламента Соединенного Королевства Северной Ирландии, и членами организации благотворительной организации Гуманитарной помощи.

«В ходе онлайн-встречи были затронуты темы гуманитарной ситуации в Арцахе - в связи с азербайджано-турецкой агрессией, и гуманитарных мер, принятых правительством Арцаха и международными организациями, вопросы защиты прав народа Арцаха, а также возобновление работы по урегулированию азербайджано-карабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ», - сообщили Арменпресс в офисе омбудсмена Арцаха.

Представители Арцаха поблагодарили баронессу Кокс и ее команду за их усилия в защите прав народа Арцаха и выразили готовность продолжить тесное сотрудничество по различным программам.

Баронесса Кокс выразила готовность продолжать информировать международные организации о зверствах азербайджанцев, о военных преступлениях, обещав сделать все возможное, чтобы голос народа Арцаха был услышан, а также поддерживать решение гуманитарных вопросов.