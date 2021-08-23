Мы никогда не признавали и постоянно подчеркивали, что не признаем аннексию Крыма. Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил журналистам в рамках Крымской платформы, что Турция продолжает поддерживать территориальную целостность Украины.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

«Мы никогда не признавали незаконную аннексию Крыма. Мы постоянно подчеркиваем, что не признаем этого», - сказал он.

Чавушоглу отметил, что Турция участвует в саммите, чтобы продемонстрировать свою поддержку территориальной целостности Украины и будет подчеркивать приоритет прав крымских татар.