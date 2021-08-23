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Азиатские индексы - 23-08-21

Азиатские индексы - 23-08-21

ТОКИО, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 августа на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.78% и составил 27494.24 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.83% и составил 1915.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.45% и составил 3477.13 пункта, а HANG SENG вырос на 1.05% и составил 25109.59 пункта.


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