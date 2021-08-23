Министр иностранных дел Арарат Мирзоян принимает поздравительные послания

Новоназначенный министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян принимает поздравительные послания по случаю вступления в должность министра иностранных дел Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс из Министерства иностранных дел Республики Армения, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в поздравительном послании выразил уверенность, что Республика Армения внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление союзнических отношений между странами-участницами ОДКБ и повышение уровня координации на региональных площадках и международной арене.

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Мария Пейчинович Бурич отметила, что опыт Арарата Мирзояна на посту председателя НС будет очень важен для дальнейшего развития сотрудничества с Советом Европы. Она также заверила, что Совет Европы всегда готов помочь Армении, чтобы в этот непростой период помочь ей преодолеть существующие вызовы.

В своем послании заместитель премьер-министра, Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди с удовлетворением отметил высокий уровень политического диалога между Арменией и Казахстаном и выразил уверенность, что в будущем будет дан новый импульс сотрудничеству в рамках ЕАЭС и эффективному развитию армяно-казахстанских двусторонних отношений.

В своем послании Арарату Мирзояну министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами будут развиваться эффективно, успешная реализация совместных проектов в различных сферах будет в интересах Армении и Беларуси и будет способствовать сближению двух народов.

Министр иностранных дел Республики Болгария Светлан Стоев выразил уверенность, что активные контакты и эффективные отношения между министерствами иностранных дел будут и впредь способствовать развитию сотрудничества между двумя странами в различных областях - на благо двух дружественных народов.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок отмечает, что богатый политический опыт Арарата Мирзояна будет способствовать не только продвижению внешнеполитических интересов Армении, но и всестороннему развитию отношений между Арменией и Словакией.

Министр иностранных дел Сирийской Арабской Республики доктор Фейсал Микдад пожелал успехов Арарату Мирзояну в его ответственной миссии и подтвердил готовность сирийской стороны укреплять исторические дружеские отношения между двумя странами и расширять сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес.

Министр иностранных дел Арабской Республики Египет Самех Шукри выразил надежду, что дружественные отношения между Арменией и Египтом и впредь будут служить прочной основой для продолжения сотрудничества по всем вопросам, представляющим общий интерес.

Министр иностранных дел Государства Кувейт и госминистр по вопросам совета министров шейх Ахмед Насер аль-Мухаммад ас-Сабах в поздравительном послании выразил готовность совместными усилиями и дальше развивать двусторонние отношения в различных областях.

Генеральный секретарь — руководитель Секретариата Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий поздравил Арарата Мирзояна со вступлением в должность министра иностранных дел Республики Армения и пожелал ему успешной и плодотворной работы