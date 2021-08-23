Маршрут Ереван-Ерасх будет обслуживать современный электропоезд, стоимость проезда увеличена
16:14, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. С 23 августа по маршруту Ереван-Ерасх-Ереван будет курсировать один из четырех электропоездов нового типа Южно-Кавказской железнодорожной компании EP2D. Как передает «Арменпресс», компания сообщает, что заменит старый электропоезд ЭР-2.
Расписание не изменилось, как и прсжде, электричка отправляется из Еревана каждый день в 19:00, из Ерасха в 6:30.
«В рамках тарифной политики ЮКЖД стоимость проезда немного увеличилась. Стоимость билетов от Еревана до станции Зод увеличилась до 350 драмов (вместо прежних 300), а до станций Суренаван, Армаш-Ерасх - до 700 драмов (ранее 600 драмов)», - сказали в Южно-Кавказской железной дороге.
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