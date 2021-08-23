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По предварительной информации, старший лейтенант заблудился и оказался на азербайджанской стороне: Министерство обороны

По предварительной информации, старший лейтенант заблудился и оказался на азербайджанской стороне: Министерство обороны
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 22 августа около 21:00 старший военнослужащий N войсковой части Минобороны РА Артур Борисович Давидян без разрешения вышестоящего командования покинул место постоянной дислокации, после чего потерялась связь с ним.

«По предварительной информации, старший лейтенант Давидян потерялся в условиях плохой видимости и оказался на азербайджанской стороне», - сообщили «Арменпресс» в Минобороны РА.

Немедленно были начаты поисково-спасательные операции, при посредничестве российской стороны предпринимаются шаги по подтверждению присутствия военнослужащего на азербайджанской стороне.
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