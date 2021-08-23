Распоряжением Владимира Путина иностранный член НАН РА Баграт Алекян награжден орденом Александра Невского
15:20, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Распоряжением президента России Владимира Путина известный кардиолог-хирург Баграт Алекян награжден орденом Александра Невского за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает НАН РА, подчеркивая, что Баграт Алекян является академиком Российской академии наук, иностранным членом Национальной академии наук РА.
«Он является главным специалистом Минздрава России в области эндоваскулярной диагностики и лечения, всемирно известен. Он автор более 700 научных работ, в том числе 11 монографий. Его работы связаны с вопросами внутрисосудистой диагностики и лечения сосудов сердца. Баграт Алекян был удостоен премии Правительства России в области науки и технологий в 2015 году за научные разработки и применение», - сказано в сообщении Национальной академии наук РА.
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