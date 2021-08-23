Компания «Айпост» запустила сервис SMS-оповещений

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. «Айпост» запустила услугу SMS-уведомлений, чтобы повысить доступность и удобство услуг, предоставляемых своим клиентам.



«Услуга предоставляется бесплатно при доставке посылок как внутри страны, так и за границу. Позволяет сообщить адресату отправления о местонахождении отправления посредством SMS. Чтобы использовать SMS-уведомление, все, что вам нужно сделать, это указать номер телефона получателя при отправке элемента. Айпост отправляет покупателю два сообщения, извещая его о прибытии отправления как в Армению, так и на почту. Перейдя по ссылке в SMS, покупатель также имеет возможность заказать доставку на дом одним щелчком мышки. Адресная доставка планируется осуществить в течение ближайшего рабочего дня», - сообщает«Айпост», передает «Арменпресс».



Компания «Айпост» также запустила дополнительную услугу обмена сообщениями с покупателем в случае, если товар находится на таможне.



Адресная доставка от «Айпост» теперь доступна в Ереване, Вагаршапате и Абовяне.