Никол Пашинян принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
14:47, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр Никол Пашинян принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ, которое проходило по видеосвязи.
Как сообщили «Арменпресс» в правительстве Армении, во встрече приняли участие руководители стран-участниц ОДКБ - Армении, России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, генеральный секретарь ОДКБ, а также президент Узбекистана. .
В ходе встречи лидеры ОДКБ обсудили вопросы безопасности в зоне ответственности ОДКБ и ситуацию в Афганистане.
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