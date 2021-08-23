ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На международном конкурсе песни «Новая волна» представитель Армении лидирует Саро Геворгян, набравший за два дня 179 баллов.



Как сообщает «Арменпресс», в конкурсе участвуют 9 стран - всего 11 участников - индивидуальные исполнители, коллективы.



21 августа стал первым соревновательным днем «Новой волны-2021». В этот день участники исполнили мировые хиты. Председатель жюри остается неизменным - Игорь Крутой.



В первый день соревнований Саро набрал 90 баллов, за ним последовали представители Казахстана - группа «Меццо» - 86, третье место занял болгарский участник Деница Караслава с 85 баллами. Саро исполнил песню Бейонсе "Listen".



В конкурсе принимают участие певцы из Испании, Австралии, России, Италии и Грузии.



Во второй день, 22 августа, Саро набрал 89 баллов, а всего - 179 баллов. Только певец Леонид Агутин набрал 9 баллов из 10 возможных. В этот день представители Казахстана - группа "Меццо" - вошли в тройку лидеров с результатом 170 очков, а представитель Испании Джордж Гонсалес - 169 очков.



Следующий соревновательный день «Новой волны» - 24 августа.



В состав жюри входят Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарь, Лобода, Дима Билан, Александр Розенбаум, Димаш Кудайберген, Artik и Asti.



Саро Геворгян поет с четырех лет. Учился в Государственном театре песни, затем у Надежды Саргсян. Участвовал в различных соревнованиях в Риге, Москве и других городах. Добился результата и выиграл Гран-при. В 2017 году участвовала в проекте «Навстречу Евровидению».



Саро Геворгян служил в армии в Нагорном Карабахе, в Степанакерте. По возвращении он был одним из бэк-вокалистов армянского делегата «Евровидения-2019» Србуи Саркисян.



Некоторое время он не участвовал в соревнованиях, но в итоге решил сняться в «Новой волне». Саро подчеркивает, что это одно из его мечтаний.