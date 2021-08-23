Представитель Армении лидирует на международном песенном конкурсе "Новая волна"
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. На международном конкурсе песни «Новая волна» представитель Армении лидирует Саро Геворгян, набравший за два дня 179 баллов.
Как сообщает «Арменпресс», в конкурсе участвуют 9 стран - всего 11 участников - индивидуальные исполнители, коллективы.
21 августа стал первым соревновательным днем «Новой волны-2021». В этот день участники исполнили мировые хиты. Председатель жюри остается неизменным - Игорь Крутой.
В первый день соревнований Саро набрал 90 баллов, за ним последовали представители Казахстана - группа «Меццо» - 86, третье место занял болгарский участник Деница Караслава с 85 баллами. Саро исполнил песню Бейонсе "Listen".
В конкурсе принимают участие певцы из Испании, Австралии, России, Италии и Грузии.
Во второй день, 22 августа, Саро набрал 89 баллов, а всего - 179 баллов. Только певец Леонид Агутин набрал 9 баллов из 10 возможных. В этот день представители Казахстана - группа "Меццо" - вошли в тройку лидеров с результатом 170 очков, а представитель Испании Джордж Гонсалес - 169 очков.
Следующий соревновательный день «Новой волны» - 24 августа.
В состав жюри входят Филипп Киркоров, Димитрис Контопулос, Сергей Лазарь, Лобода, Дима Билан, Александр Розенбаум, Димаш Кудайберген, Artik и Asti.
Саро Геворгян поет с четырех лет. Учился в Государственном театре песни, затем у Надежды Саргсян. Участвовал в различных соревнованиях в Риге, Москве и других городах. Добился результата и выиграл Гран-при. В 2017 году участвовала в проекте «Навстречу Евровидению».
Саро Геворгян служил в армии в Нагорном Карабахе, в Степанакерте. По возвращении он был одним из бэк-вокалистов армянского делегата «Евровидения-2019» Србуи Саркисян.
Некоторое время он не участвовал в соревнованиях, но в итоге решил сняться в «Новой волне». Саро подчеркивает, что это одно из его мечтаний.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен