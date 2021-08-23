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Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

 В Подмосковье самолет-амфибия сел на воду на Москве-реке и перевернулся, по предварительным данным, никто не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что это произошло в селе Черкизово городского округа Коломна.


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