Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся

В Подмосковье самолет-амфибия сел на воду на Москве-реке и перевернулся, по предварительным данным, никто не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Он уточнил, что это произошло в селе Черкизово городского округа Коломна.