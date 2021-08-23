Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся
В Подмосковье самолет-амфибия сел на воду на Москве-реке и перевернулся, по предварительным данным, никто не пострадал. Как передает Арменпресс, об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Он уточнил, что это произошло в селе Черкизово городского округа Коломна.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 15:44 COVID–статистика: Грузия на пике четвертой волны коронавируса
- 15:38 Очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 16 сентября в Душанбе
- 15:28 В Израиле детей старше 12 лет будут прививать от COVID в школах
- 15:20 Распоряжением Владимира Путина иностранный член НАН РА Баграт Алекян награжден орденом Александра Невского
- 15:05 Компания «Айпост» запустила сервис SMS-оповещений
- 14:53 Талибы заявили, что не будут преследовать Гани
- 14:47 Никол Пашинян принял участие во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ
- 14:42 Представитель Армении лидирует на международном песенном конкурсе "Новая волна"
- 14:41 Самолет приводнился на Москве-реке в Коломне и перевернулся
- 14:31 Государственный симфонический оркестр Армении примет участие в 10-м международном фестивале InClassica в Дубае
- 14:28 Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС
- 14:11 Премьер-министр поздравил с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости
- 13:43 CNN: США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула
- 13:28 Вашингтон перезапустит формат Минской группы ОБСЕ: Шаан Гантаарян
- 13:14 Вход только в масках: ужесточено требование ношения масок на железной дороге
- 13:10 В администрации Тавушской области опровергают информацию о планах эвакуации населения из приграничной зоны
- 13:01 Россия всегда открыта к конструктивному сотрудничеству с ЕС, заявил Лавров
- 12:28 Армен Чарчян вновь будет арестован: Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры
- 12:24 Президент Узбекистана в качестве гостя примет участие в саммите ОДКБ
- 12:17 Защитник прав человека Армении оказался под прицелом автомата азербайджанского военнослужащего
- 11:57 В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан
- 11:37 Армен Саргсян поздравил с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости
- 11:31 В Греции зафиксировали второй случай смерти вакцинированного от COVID-19
- 11:28 Линн Трейси призывает туристов посетить Армению, чтобы полюбоваться живописными пейзажами
- 11:25 Талибы заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере
13:10, 18.08.2021
Просмотрели 2321 раз Все территории современного Азербайджана были армянскими: академик - Алиеву
21:23, 20.08.2021
Просмотрели 1897 раз Азербайджанцы разрушили бюст маршала Ханперьянца в селе Мец Тагер
09:10, 17.08.2021
Просмотрели 1266 раз Арцах - не территория Азербайджана: Давид Бабаян призывает Баку не искажать реальность
21:05, 16.08.2021
Просмотрели 1140 раз В направлении Гегаркуника произошла перестрелка: погибли один армянский и три вражеских военнослужащих
16:13, 18.08.2021
Просмотрели 984 раз Пашинян подтвердил готовность Армении возобновить переговоры под эгидой сопредседателей