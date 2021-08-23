Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в ШОС

Москва поддерживает заявку Тегерана на полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как передает Арменпресс, об этом заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Иране Леван Джагарян.

"У нас близкие, а по ряду международных и региональных вопросов совпадающие позиции. В связи с намеченным на сентябрь этого года саммитом ШОС в Душанбе хотел бы подтвердить, что Россия поддерживает заявку Ирана на полноправное членство в этой Организации", - сказал посол.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. Декларация о создании ШОС подписана на встрече глав шести государств в Шанхае 15 июня 2001 года. Девятого июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в ШОС на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.

Иран подал заявку на вступление в организацию в 2008 году. До сих пор сохраняется неопределённость по вопросу его присоединения к ШОС. Основной причиной столь долгого рассмотрения заявки Ирана стало развитие ядерной программы Тегераном при президенте Махмуде Ахмадинежаде (2005-2013 годы), а также последовавшие в ответ международные санкции. Но даже в 2015 году, когда была заключена ядерная сделка с Ираном, процесс вступления Ирана в ШОС не ускорился, а в 2018 году даже усугубился из-за выхода США из сделки и ее развала. Санкции в отношении Ирана были восстановлены, а Тегеран в свою очередь вернулся к постепенному отказу от пунктов соглашения и приступил к увлечению обогащению урана.

Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд.