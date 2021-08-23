Премьер-министр поздравил с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости
14:11, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Премьер-министр РА Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины принятия Декларации независимости Армении.
Как сообщает «Арменпресс», в послании говорится:
«Уважаемые граждане Республики Армения, 23 августа исполняется 31 год со дня принятия Декларации независимости Армении. Этот исторический для нашего государства и народа документ, принятый Верховным Советом, положил начало процессу становления независимого государства. Этот документ был основан на непоколебимой воле армянского народа к созданию независимого государства.
За последние три десятилетия мы прошли через множество испытаний, успехов, трудностей и неудач. И можно подчеркнуть, что наша воля к созданию сильного, суверенного государства непоколебима; эта воля должна выражаться в государстве, в нашей повседневной работе по созданию и укреплению государственных институтов.
Мы, представители поколения, принявшего Декларацию независимости. Это историческая миссия для нас - преодолеть вызовы, укрепить основы нашей государственности, повысить ее международный престиж, повысить инвестиционную привлекательность, построить непоколебимую гражданскую ответственность и доверие. Эта миссия возлагает на каждого из нас особую ответственность.
Поздравляю всех нас с 31-й годовщиной провозглашения независимости Армении».
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