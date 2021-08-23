CNN: США сократили круг лиц, которых будут пускать в аэропорт Кабула

США изменили политику допуска лиц в международный аэропорт Кабула. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник.

По его данным, теперь на территорию воздушной гавани будут пускать только граждан США и стран НАТО, а также владельцев грин-карт. Американцы и жители стран НАТО смогут провести с собой ближайших родственников. Афганцы, подавшие заявку на специальную иммиграционную визу в Соединенные Штаты, в эти категории не входят.

По словам собеседника CNN, члены радикального движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) помогают американским военным, проверяя документы желающих попасть в аэропорт.