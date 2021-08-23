Вашингтон перезапустит формат Минской группы ОБСЕ: Шаан Гантаарян
13:28, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Шаан Гантаарян, главный редактор ливанской ежедневной газеты «Аздак», сослался на заявление посла США в Армении Линн Трейси о том, что «последствия недавней войны в Карабахе не урегулированы, а конфликт не урегулирован, поскольку вопрос статуса Нагорного Карабаха еще не решился".
Как сообщает «Арменпресс», Шаан Гантаарян в первую очередь упомянул, что заявление посла является воспроизведением официальных подходов Госдепартамента США.
«В этом тексте говорится, что Вашингтон вернется в формат Минской группы. В этом плане урегулирование конфликта обусловлено акцентом на роли США. Во-вторых, подтверждая, что последствия войны не преодолены, посол в основном намекнул на приостановку возвращения военнопленных. Устранение последствий напрямую связано с пунктом 8 соглашения о прекращении огня от 9 ноября. А пункт 8 имеет самое прямое отношение к преодолению последствий войны, то есть к обмену останками и военнопленными, что Баку срывает», - сказал Гантаарян.
По словам главного редактора газеты «Аздак», в заявлении присутствует нюанс.
«Когда говорят, что конфликт не урегулирован, следовательно, не решен вопрос о статусе, это означает, что сначала нужно обсудить и прояснить вопрос о статусе Арцаха, а затем мы должны перейти к демаркации и делимитации. Или отделить вопрос прояснения статуса от демаркационно-делимитационных процессов. Уже существует определенная несовместимость между восприятием Вашингтона и объединенной стороны Анкара-Баку», - заключил Кантахарян.
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