Вход только в масках: ужесточено требование ношения масок на железной дороге







«Южно-Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Только пассажиры в защитных масках могут входить в зону вокзалов и вагонов поездов», - сообщает Южно-Кавказская железная дорога, передает



Компания призвала своих сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. Сообщается, что почти весь персонал, работающий с гражданами, уже вакцинирован. ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров и предотвращения распространения коронавирусной инфекции ужесточаются ограничения на железнодорожных станциях, международных поездах и пригородных электропоездах.«Южно-Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Только пассажиры в защитных масках могут входить в зону вокзалов и вагонов поездов», - сообщает Южно-Кавказская железная дорога, передает «Арменпресс» Компания призвала своих сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. Сообщается, что почти весь персонал, работающий с гражданами, уже вакцинирован.