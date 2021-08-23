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Вход только в масках: ужесточено требование ношения масок на железной дороге

Вход только в масках: ужесточено требование ношения масок на железной дороге
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров и предотвращения распространения коронавирусной инфекции ужесточаются ограничения на железнодорожных станциях, международных поездах и пригородных электропоездах.

«Южно-Кавказская железная дорога принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавируса. Только пассажиры в защитных масках могут входить в зону вокзалов и вагонов поездов», - сообщает Южно-Кавказская железная дорога, передает «Арменпресс».

Компания призвала своих сотрудников пройти вакцинацию от Covid-19. Сообщается, что почти весь персонал, работающий с гражданами, уже вакцинирован.
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