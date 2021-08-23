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В администрации Тавушской области опровергают информацию о планах эвакуации населения из приграничной зоны

В администрации Тавушской области опровергают информацию о планах эвакуации населения из приграничной зоны
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В администрации Тавушской области отреагировали на распространившуюся информацию о планах эвакуации населения из приграничной зоны Тавушской области.

Администрация Тавушской области подчеркивает, что распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью.

«Распространенная информация, согласно которой предполагается эвакуация населения из приграничной зоны Тавушской области, не имеет ничего общего с реальностью.

Решением номер 246-а от 19 августа 2021г. губернатора Тавуша в новой редакции плана эвакуации населения с опасных территорий Тавуша было внесено изменение, согласно которому имена должностных лиц были заменены названиями должностей. Других изменений не было.

План эвакуации населения с опасных территорий Тавуша действует по требованиям решения от 18 августа 2011 года», - говорится в сообщении, сообщает «Арменпресс».

На сайте областной администрации Тавуша опубликовано решение губернатора Айка Галумяна о изложении плана эвакуации населения с опасных территорий Тавушской области в новой редакции.
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