Армен Чарчян вновь будет арестован: Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Апелляционный уголовный суд под председательством судьи Рубика Мхитаряна оставил без изменения апелляцию прокуратуры на решение об освобождении под залог Армена Чарчяна, бывшего директора Измирлянского медицинского центра, отменив решение суда первой инстанции.



Как сообщает «Арменпресс», Армен Чарчян будет снова арестован.



Армен Чарчян, избранный депутат от списка блока партии «Айастан», был арестован в связи с делом о принуждении сотрудников МЦ «Измирлян» к участию во внеочередных выборах в Национальное Собрание по подозрению в совершении умышленного преступления (взяточничества), подкуп избирателей, нарушение запрета на благотворительность во время выборов или воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателя).

23 июня суд удовлетворил ходатайство следователя ССС об избрании задержания Армена Чарчяна в качестве меры пресечения. 21 июля суд общей юрисдикции города Еревана изменил содержание под стражей Армена Чарчяна до 15 миллионов драмов под залог. Чарчян выдвинутое ему обвинение отвергает.