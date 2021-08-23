Защитник прав человека Армении оказался под прицелом автомата азербайджанского военнослужащего
12:17, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Защитник прав человека Армении выступил с заявлением, в котором сообщил, что на прошлой неделе лично убедился, что присутствие азербайджанских военнослужащих на дорогах между населенными пунктами Сюникской области Республики Армения является нарушением права на жизнь и свободу. движения.
«Возвращаясь из поездок в общины Капан, Тех, села Сюникской области, мы остановились на 1-2 минуты на межгосударственной дороге в местах дислокации азербайджанских вооруженных сил.
На этой фотографии участок дороги между селами Шурнух Гориса и Давид Бек Капана, который показывает одну из азербайджанских баз. Как только мы остановились, азербайджанский военнослужащий заметил нас, сразу же вошел в строение (домик), вышел с автоматм в руке и направил его в нашу сторону», - сообщил Арман Татоян, передает «Арменпресс».
Защитник подчеркнул, что, простояв 1-2 минуты в другом месте, вооруженные азербайджанские военнослужащие начали беспокойные движения, следя за ними в бинокли, а затем начали свистеть и кричать.
«Мы убедились на собственном опыте, что само присутствие азербайджанских вооруженных сил на дорогах между общинами Сюника является нарушением жизни, свободного передвижения и других жизненно важных прав гражданского населения Армении. Эти обоснования будут включены в основу концепции зоны безопасности с соответствующими доказательствами и будут отправлены в соответствующие международные структуры», - добавил он.
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