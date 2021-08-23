В МИД оценили необходимость отправки российских военных в Афганистан

Для России неактуален вопрос об отправке военного контингента в Афганистан, талибы не нуждаются ни в чьей военной поддержке. Как передает Арменпресс, об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.

"Такая постановка вопроса не является актуальной. Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке", - отметил он.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением талибов на крупные города. СМИ и источники сообщили 15 августа, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на прошлый понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.