Армен Саргсян поздравил с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости
11:37, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание по случаю 31-й годовщины принятия Декларации независимости Армении.
«Поздравляю вас с 31-й годовщиной принятия Декларации независимости Армении. 23 августа 1990 года, декларация независимости, принятая Верховным Советом Армении, положила начало процессу создания независимого государства. Годовщина Декларации независимости - это обязательный сигнал к работе, созиданию, ответственности, дисциплине, объединению и построению действительно сильной страны. Давайте оставаться верными, защищать нашу независимость, нашу государственность, нашу идентичность», - говорится в послании президента, сообщает «Арменпресс».
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