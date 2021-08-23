Линн Трейси призывает туристов посетить Армению, чтобы полюбоваться живописными пейзажами
11:28, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Посол США в Армении Линн Трейси подчеркивает, что Армении есть что предложить в сфере туризма. В этом контексте посол особо выделяет Сюникскую область.
Как сообщает «Арменпресс», в беседе с журналистами в сисианской общине Сюникской области посол затронула вопрос о том, как Армении и дальше привлекать внимание туристов, реализовывать свой потенциал в сфере туризма в условиях, когда, например, Азербайджан регулярно обостряет обстановку в приграничных районах Сюникской области, возникают вопросы безопасности.
Посол Ли Трейси отметила, что туристы должны учитывать вопросы безопасности, но не только в случае с Арменией, туристы должны учитывать этот вопрос. «Вопросы безопасности - это срочные, неотложные проблемы, которые нужно решить как можно скорее, но посещения таких посетителей и туристов, как я, следует продолжать. Обязательно посетите и полюбуйтесь этими местами. Я сама была здесь несколько недель назад, поэтому я снова здесь сегодня, и я хочу еще раз своим присутствием подчеркнуть роль туризма. Армении есть что предложить в этой области, особенно в Сюникской области», - сказала посол Трейси.
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