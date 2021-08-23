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Талибы заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере

Талибы заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере

Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (силы сопротивления - прим. ТАСС) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров", - написал он.


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