Талибы заявили, что взяли в осаду силы сопротивления в Панджшере

Радикальное движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) взяло в осаду силы сопротивления, находящиеся в афганской провинции Панджшер. Как передает Арменпресс, об этом в понедельник сообщил в Twitter официальный представитель движения Забихулла Муджахид.

"Силы [талибов] заняли позиции недалеко от Панджшера. Враг (силы сопротивления - прим. ТАСС) находится в осаде. Мы стремимся к мирному урегулированию путем переговоров", - написал он.