В Армении подтвержден 251 новый случай COVID-19, 239 граждан выздоровели
11:17, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 23 августа в Армении подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусом, к 11:00 выздоровели 239 граждан, зарегистрировано 10 смертей. За один день было проведено 5220 тестов.
Таким образом, общее количество тестов достигло 1 489 110.
Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.
В Армении подтверждено 237 885 случаев заболевания коронавирусом, из которых 224 493 вылечены и 4472 умерли. 7483 пациента в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.
Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 1147.
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