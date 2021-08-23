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В Армении подтвержден 251 новый случай COVID-19, 239 граждан выздоровели

В Армении подтвержден 251 новый случай COVID-19, 239 граждан выздоровели
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 23 августа в Армении подтвержден 251 новый случай заболевания коронавирусом, к 11:00 выздоровели 239 граждан, зарегистрировано 10 смертей. За один день было проведено 5220 тестов.

Таким образом, общее количество тестов достигло 1 489 110.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

В Армении подтверждено 237 885 случаев заболевания коронавирусом, из которых 224 493 вылечены и 4472 умерли. 7483 пациента в настоящее время проходят курс лечения от коронавирусной болезни.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациенты переболели коронавирусной инфекцией, но умерли от другого заболевания. Всего таких случаев 1147.
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