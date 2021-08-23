Армянка, проживающая в Люксембурге, реализует благотворительные программы в школах Севана
11:16, 23 Август, 2021
ГАВАР, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. Мари Искендерян, проживающая в Люксембурге, уже третий год пытается облегчить беспокойство социально незащищенные семьи Севана, даря им школьные ранцы и канцелярские принадлежности для младших школьников.
Как сообщили «Арменпресс» в мэрии Севана, в этом году к приятным и долгожданным подаркам добавились продуктовые наборы. Мари, которая уже дружит с севанцами, проводит очередную благотворительную акцию со своими 4 детьми для 50 детей и 37 семей.
«Организовав концерт со своими детьми в Люксембурге, Мари на вырученные деньги сделала необходимые покупки, которые были адресованы детям начальной школы и их семьям. По словам Марин, она своим примером учит детей быть сострадательными и полезными, более внимательными к другим. И снова бенефициары благотворительной программы Мари и ее семьи забрали домой не только необходимые канцелярские принадлежности, школьные сумки, продуктовый набор, но и теплые слова и улыбки. Сотрудничество Мари Искендерян и мэрии Севана продолжается», - сказали в мэрии Севана.
Хосров Хлгатян
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