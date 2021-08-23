В Армении от COVID-19 вакцинированы 239 342 человека
10:47, 23 Август, 2021
ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. С начала вакцинации против COVID-19 22 августа проведено 239 342 прививки, из них первая доза - 153 888, вторая - 85 454.
Как сообщили «Арменпресс» в Минздраве РА, вакцинация пожилых людей вакцинами «Коронавак» (только 2-я доза), «АстраЗенека», «Спутник-В», «Синофарм» вакцинация может проводиться среди лиц в возрасте 18 лет и старше на добровольной основе.
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