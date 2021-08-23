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Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана

Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.

Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.


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