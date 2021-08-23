Байден объяснил, почему решил вывести войска из Афганистана

Президент США Джо Байден считает, что принял правильное решение по Афганистану, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Моя работа - выносить суждения, которые никто другой не может или не будет. Я сделал это, я убежден, что я абсолютно прав, не решив отправлять больше молодых мужчин и женщин на войну", - сказал он, выступая в Белом доме.

Так Байден ответил на просьбу прокомментировать опросы общественного мнения, согласно которым большинство американцев не одобряют то, как развиваются события в Афганистане. Президент США отметил, что не видел этих опросов.