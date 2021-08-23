Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Южных Сандвичевых островов
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировано в Атлантическом океане в районе Южных Сандвичевых островов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник Геологическая служба США.
По ее данным, ближайший населенный пункт находится в более чем 2,5 тыс. км от эпицентра землетрясения.
Очаг залегал на глубине 10 км.
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