Концертный тур по Армении 2021: Мужской хор Тюрингии "Ars Muzika" вернулся в Армению спустя 33 года

ЕРЕВАН, 23 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. 21 августа в Музее-институте Комитаса выступил тюрингский мужской хор "Ars Muzika". Помимо известных произведений, немецкий хор включил в свой репертуар песни Комитаса Вардапета и Макара Екмаляна. По словам директора Института-музея Комитаса Николая Костандяна, не случайно музей с момента основания активно сотрудничает с немецкими культурными кругами - концерты, архивные исследования, научные конференции.



Фото Георгия Перкуперкяна



"Комитас - один из символов армяно-германской дружбы. «Особо отмечу международные конференции в Берлине и Галле, выставку-концерт в рамках 150-летия Комитаса. Мы рады принять у себя в Музее-институте Комитаса хор " Ars Muzika" . Уверен, что этот концерт станет началом будущего тесного сотрудничества», - сказал директор института-музея Николай Костандян.



По словам художественного руководителя немецкого хора Майка Грюхенберга, петь в музее-институте, который в символическом смысле является домом Комитаса, - большая честь. «Благодарим музей-институт за возможность разместиться под этим теплым покровом. Мы поддерживали армянский народ во время разрушительного землетрясения 1988 года, пытаясь облегчить боль с помощью музыки. Мы 33 года связаны с этой страной и людьми эмоциональными нитями. «Стоять перед вами и петь для вас - большая честь, - сказал художественный руководитель хора " Ars Muzika" . Мужской хор Тюрингии "Ars Muzika" гастролирует по Армении.



Осуществлению программы способствовали посольства Армении в Германии и Германии в Армении.