Белый дом пригрозил талибам ответом за отказ американцам покинуть Кабул

Соединенные Штаты готовы дать быстрый и мощный ответ, если радикальное движение "Талибан" будет препятствовать допуску остающихся в Афганистане американских граждан в аэропорт Кабула, откуда ведется эвакуация, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы донесли до них, что, если они не будут позволять нашим гражданам покинуть страну, а также попытаются сорвать или каким-то образом вмешаться в наши операции и эвакуацию, мы дадим быстрый и мощный ответ", - как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.