Время в Ереване: 11:07:36,   22 Август

Спасатели вытащили машину из ущелья возле Чамбарака

Спасатели вытащили машину из ущелья возле Чамбарака

Спасатели   вытащили из ущелья близ города Чамбарак автомобиль UAZ. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 22 августа в 14:56 часов в Гегаркуникское областное  управление  Национального центра  кризисного управления Спасательной службы поступил сигнал о том, что в районе Чамбарака машина съехала с дороги и скатилась в ущелье примерно на 8 м.  

Согласно источнику, к месту происшествия выехал  боевой расчет  пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления спасательной службы МЧС.

Спасатели вытащили из ущелья автомобиль UAZ, отключили электричество и перекрыли подачу газа.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]