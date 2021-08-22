Спасатели вытащили машину из ущелья возле Чамбарака

Спасатели вытащили из ущелья близ города Чамбарак автомобиль UAZ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, 22 августа в 14:56 часов в Гегаркуникское областное управление Национального центра кризисного управления Спасательной службы поступил сигнал о том, что в районе Чамбарака машина съехала с дороги и скатилась в ущелье примерно на 8 м.

Согласно источнику, к месту происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда районного спасательного управления спасательной службы МЧС.

Спасатели вытащили из ущелья автомобиль UAZ, отключили электричество и перекрыли подачу газа.