Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2207
Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2 207, сообщает служба гражданской обороны страны.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о гибели 2 189 человек и более чем о 12 тысячах пострадавших.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.
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