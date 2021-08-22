Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2207

Число жертв землетрясения на Гаити выросло до 2 207, сообщает служба гражданской обороны страны.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о гибели 2 189 человек и более чем о 12 тысячах пострадавших.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло у берегов Гаити 14 августа. По оценкам ЮНИСЕФ, природная катастрофа затронула около 1,2 миллиона человек в стране, включая 540 тысяч детей.