В Армении воздух прогреется еще на 3-4 градуса, пожаропасность в 4-х районах и в Ереване сохранится

В ближайшие 5 дней ожидается высокая степень пожаропасности сохранится в областях Арарат, Армавир, Вайоц Дзор, Сюник и в Ереване, в связи с чем МЧС РА призывает население соблюдать правила пожарной безопасности.

Как передает Арменпресс, во второй половине дня 22 августа, ночью с 23 по 26 августа в некоторых регионах Армении ожидается кратковременный дождь и гроза, в некоторых местах возможен град. 27 августа погода ожидается без осадков.

Ветер юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, во время грозы ожидается усиление ветра до 15-20 м / с.

Во второй половине дня 25-27 августа температура воздуха постепенно повысится еще на 3-4 градуса.

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что во второй половине дня 22 августа и 23-27 августа в Ереване осадков не ожидается, вечером ветер может усилиться до 16-18 м / с.