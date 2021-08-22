Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу примет участие в первой встрече инициированного Киевом форума "Крымская платформа". Об этом сообщил в воскресенье МИД республики.

"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу отправится с визитом на Украину, чтобы принять участие в саммите "Крымской платформы", который пройдет 23 августа 2021 года в Киеве", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала участие некоторых стран на высшем и высоком уровне в планирующемся собрании "Крымской платформы" доказательством политизированного подхода коллективного Запада к крымской тематике. По ее словам, Россия зафиксирует позицию стран, которые примут участие в форуме, и сделает соответствующие выводы.

О создании "Крымской платформы" объявил в сентябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев видит целью форума координацию "международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Работа площадки должна начаться с так называемого инаугурационного саммита 23 августа.

Комментируя инициированную Украиной встречу, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее "шабашем, на котором Запад будет продолжать пестовать неонацистские и расистские настроения современной украинской власти".