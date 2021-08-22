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В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая COVID-19

21 августа в Арцахе было проведено 35 тестирований, в результате которых в Арцахе зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Республики  Арцах.

В Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса 33 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому. 

С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 11120 граждан, у 1021из которых  тесты дали положительный результат.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше. 

Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


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