В Арцахе зарегистрировано 4 новых случая COVID-19
21 августа в Арцахе было проведено 35 тестирований, в результате которых в Арцахе зарегистрировано 4 случая заболевания коронавирусом.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство здравоохранения Республики Арцах.
В Арцахе проходят стационарное лечение от коронавируса 33 инфицированных, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.
С целью лабораторного выявления коронавируса в Арцахе в 2021 году было обследовано 11120 граждан, у 1021из которых тесты дали положительный результат.
Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как можно раньше.
Как говорится в сообщении Министерства здравоохранения Арцахской Республики, вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.
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