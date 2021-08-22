COVID-19: в Армении подтверждено 385 новых случаев, 235 случаев выздоровления, 15 случаев смерти

По состоянию на 11:00 часов 15 августа, в Армении было подтверждено 237 634 случая заболевания коронавирусом: из которых 224 254 случая излечения и 4752 случаев смерти. 7482 пациента фактически проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 1 483 890 тестирований.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Республики Армения, 21 августа было проведено 6933 теста, по результатам которых подтверждено 385 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано 235 случаев выздоровления и 15 новых случаев смерти.

Накануне было зарегистрировано 3 случая смерти, когда пациент болел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Общее количество таких случаев - 1146.