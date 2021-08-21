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Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции

Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Собеседники обсудили ситуацию и последние развития в регионе. Главы двух государств подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению прочного мира и стабильности в регионе.

Стороны также коснулись динамики двусторонних отношений между Арменией и Францией и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.


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