Премьер-министр Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции
20:08, 21 Август, 2021
Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Собеседники обсудили ситуацию и последние развития в регионе. Главы двух государств подчеркнули необходимость возобновления мирного процесса под эгидой сопредседателей Минской группы для всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта.
Премьер-министр Пашинян высоко оценил усилия президента Макрона по установлению прочного мира и стабильности в регионе.
Стороны также коснулись динамики двусторонних отношений между Арменией и Францией и перспектив углубления сотрудничества в ряде сфер.
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