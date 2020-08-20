Анонс мероприятий на 23 августа
17:15, Август 21, 2021
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10:08, 13.08.2021
"Ереванский бестселлер": лидируют книги Нарине Абгарян; переводы; июль 2021 г.
10:44, 09.08.2021
«Новая книга»-23/21: от высоких чувств до бытовых забот
- 17:15 Анонс мероприятий на 23 августа
- 15:55 В Ереване и ряде областей ожидается высокая степень пожароопасности. МЧС
- 15:10 Участники акции в Физгородке задержаны. ЗПЧ направил в полицию группу быстрого реагирования
- 14:46 А. Арутюнян и А. Мирзоян подчеркивают важность признания права народа Арцаха на самоопределение
- 14:33 Турция и Пакистан планируют совместную разработку ударных беспилотников
- 14:28 Спасатели ведут поиск останков военнослужащих в Мартунинском районе
- 14:25 Лидеры ОДКБ обсудят ситуацию в Афганистане
- 14:10 Встреча А.Арутюняна с представителями О/О, занимающимися проблемами переселенцев из Арцаха
- 13:50 В Грузии зафиксированорекордное число смертей от коронавируса
- 13:29 ОАЭ предоставят временное убежище для 5000 граждан Афганистана
- 13:16 Греция построила 40-километровую стену на границе с Турцией
- 13:10 Известна дата мировой премьеры нового фильма о Джеймсе Бонде
- 12:52 Министр иностранных дел Китая поздравил Арарата Мирзояна
- 12:15 «Талибан» скоро представит новую систему управления Афганистаном
- 11:56 Состоялся телефонный разговорпрезидента Республики Армения с Католикосом Всех Армян
- 11:50 Вашингтон призывает вернуться к переговорам под эгидой Минской группы. Ответ Госдепа АРМЕНПРЕСС-у
- 11:28 COVID-19: в Армении подтверждено 507 новых случаев
- 11:13 Араик Арутюнян направил поздравительное послание Католикосу Всех Армян Гарегину II
- 10:58 Европейские индексы - 20-08-21
- 10:57 Американские индексы выросли - 20-08-21
- 10:56 Цены на цветные металлы - 20-08-21
- 10:55 Цены на драгоценные металлы - 20-08-21
- 10:54 Цены на нефть снизились - 20-08-21
- 20.08-21:23 Азербайджанцы разрушили бюст маршала Ханперьянца в селе Мец Тагер
- 20.08-20:41 ААЦ остается одним из важнейших столпов нашей идентичности. Президент РА поздравил Гарегина II
13:10, 18.08.2021
Просмотрели 1930 раз Все территории современного Азербайджана были армянскими: академик - Алиеву
14:41, 14.08.2021
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15:54, 15.08.2021
Просмотрели 1194 раз СМИ: талибы полностью окружили Кабул и входят в аэропорт, они заявили о контроле всей территории страны
14:26, 14.08.2021
Просмотрели 1062 раз В большинстве районов Армении в ближайшие дни ожидаются кратковременные дожди
21:05, 16.08.2021
Просмотрели 1022 раз В направлении Гегаркуника произошла перестрелка: погибли один армянский и три вражеских военнослужащих