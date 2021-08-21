В Ереване и ряде областей ожидается высокая степень пожароопасности. МЧС

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Армения сообщает, что в ближайшие 5 дней ожидается высокая степень пожароопасности в Арарате, Армавире, Вайоц Дзоре, Сюнике и Ереване, поэтому министерство призывает во избежание пожаров соблюдать необходимые правила.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, днем 21 августа, ночью 22-26 августа, днем —в некоторых регионах Армении, ожидаются кратковременные дожди, в некоторых районах возможен град.

Ветер юго-западный, 5-10 м / с, во время грозы ветер усилится до скорости 15-20 м / с. Температура воздуха существенно не изменится.

Вечером 21 августа в некоторых районах Еревана возможны кратковременные грозы. 22-26 августа погода ожидается без осадков.