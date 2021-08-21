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Участники акции в Физгородке задержаны. ЗПЧ направил в полицию группу быстрого реагирования

Участники акции в Физгородке задержаны. ЗПЧ направил в полицию группу быстрого реагирования

Полиция задержала граждан, протестующих против строительства многоэтажки в жилом массиве Физгородке- возле Института физики.

Аппарат Защитника прав человека сообщает, что о задержании гражданв аппарат Защитника поступилсигнал.

Как  передает Арменпресс, по указанию Защитника прав человека группа быстрого реагирования выехала в  Маштоцкое  отделение  полиции. С задержанными будут проведены частные беседы, выяснены основания задержанных. 

Как сообщилив штабе Защитника прав человека, по итогам посещения  будут предприняты необходимые шаги.


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